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HaberlerDünyaSON DAKİKA! Yunanistan harekete geçti! Fransa'dan ikinci el savaş uçağı alıyor - Haberler
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Yunanistan, Fransa'dan ikinci el savaş uçağı alıyor

Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını onayladı. Öte yandan Yunanistan'ın en büyük Askeri Araç Sanayi (ELVO) yeni sahipleri olan İsrailli Plasan kooperatifine Şubat ayında devredileceği öğrenildi.

SON DAKİKA! Yunanistan harekete geçti! Fransa'dan ikinci el savaş uçağı alıyor - Haberler
Yunanistan, Fransa'dan ikinci el savaş uçağı alıyor
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Parlamentoda yapılan oylama oturumunda, 2,5 milyar avroya mal olacak 6'sı yeni 12'si ikinci el 18 Rafale savaş uçağının satın alınmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Savunma Bakanı Nikos Panayotupulos, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, parlamentodan geçen tasarının "her yöne net bir mesaj ilettiğini" savundu.

Fransa'dan ilk teslimatın temmuz ayında alınacağı, 18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını bulacağı belirtilmişti.

SİLAHLANMAYA AYRILAN PAY 5 KAT ARTMIŞTI

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Ülkenin bütçe projeksiyonuna göre geçen yıl Yunanistan ekonomisinin yüzde 10,5 daraldığı tahmin ediliyor.

YUNANİSTAN'IN EN BÜYÜK ASKERİ ARAÇ FİRMASI RESMEN İSRAİLLİ ŞİRKETİN

Ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan'ın en büyük Askeri Araç Sanayi (ELVO) yeni sahipleri olan İsrailli Plasan kooperatifine Şubat ayında devredilecek. İsrailli şirketin 1 milyon euroluk ilk taksidini de ödediği ifade edildi.

Merkezi Selanik´te Sindos Sanayi Bölgesi´nde bulunan ve Yunanistan´ın en büyüklerinden olan Askeri Araç Sanayii (ELVO),Eylül ayında yapılan açık arttırma sonucunda 3 milyon Euro İsrail´in Plasan kooperatifine satıldı. Yunan medyası, İsrailli şirketin ELVO'yu Şubat ayında devrelacağını aktarırken, ilk taksit bedeli olan 1 milyon euro'nun dün ödendiği ifade edildi. İsrailli kooperatif, şirket için 95-135 milyon euro arası bir yatırım planı sunarken, yatırımın 5 yıllık zaman zarfında gerçekleşeceği ifade edildi.

Yunanistan Araç Endüstrisi SA, 1972 yılında Stagier Hellas SA olarak kamyon, traktör ve motor üretmek amacıyla kuruldu. Avusturya iştirakinin Yunan Devleti´ne devredilmesinin ardından şirket, 1986 yılında, Yunanistan Araç Endüstrisi adını aldı. Ağustos 2000´de, uluslararası bir ihaleden sonra, hisselerinin ve yönetiminin yüzde 43´ü 'Mytilineos'a geçti. ELVO 2014 yılında özel bir tasfiye rejimine alındı.

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