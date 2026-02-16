Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yunanistan, hidrokarbon araması yapacak | Dış Haberler

        Yunanistan, hidrokarbon araması yapacak

        Yunanistan'ın, Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapacağı bildirildi. Yunanistan ile Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 21:41 Güncelleme: 16.02.2026 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan, hidrokarbon araması yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yunanistan'ın, Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapmak üzere, Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

        Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla, Yunanistan devleti ile Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu arasında Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz bölgeleri için hidrokarbon arama ve kullanma haklarının verilmesine ilişkin anlaşma imzalandığını duyurdu.

        Araştırma amaçlı ilk sondajın "2. Parselde" haziran ayında başlayacağını ileri süren Marinakis, bu sondajın 40 yıl sonra Yunanistan'da yapılacak iki büyük doğal gaz aramasından biri olacağını savundu.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/SIMELA PANTZARTZI, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rüya Gibi 11. Bölüm 1. Tanıtım

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu