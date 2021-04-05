Yunanistan'da uçuş kısıtlamaları uzatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

Yunanistan, iç hat ve uluslararası uçuşlardaki kısıtlamaları uzattı

Yunanistan, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında iç hat uçuşlarındaki seyahat kısıtlamasının 12 Nisan’a, uluslararası uçuşlardaki seyahat kısıtlamalarının ise 19 Nisan’a kadar uzattı.

Yunanistan, iç hat ve uluslararası uçuşlardaki kısıtlamaları uzattı
Yunanistan'da uçuş kısıtlamaları uzatıldı
0:00 / 0:00
İHA

Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini artırmaya devam ederken, Yunanistan’da uygulanan seyahat kısıtlamaları uzatıldı. Yunanistan, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında iç hat uçuşlarındaki seyahat kısıtlamasının 12 Nisan’a, uluslararası uçuşlardaki seyahat kısıtlamalarının ise 19 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu.

NEGATİF ŞARTI

Kısıtlamalar kapsamında, yurtdışından Yunanistan'a gelen yolcular varıştan 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu Kovid-19 test sonucu ibraz etmeleri gerektiği ve varışta ise rastgele Kovid-19 testine tabi tutulacakları belirtildi.

AŞILANAN İSRAİLLİLER MUAF

Tüm yabancı yolcuların, 7 gün karantinaya tabi olacağı ifade edilirken, Yunanistan’a gelmeden en az iki hafta önce tamamen aşılanmış olan İsrailli yolcuların iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında karantinadan muaf olduğu ifade edildi.

Yunanistan, İngiltere dahil 10 ülke dışında, Avrupa Birliği üyesi olmayan çoğu ülkeden uçuşları askıya almış, iç hat uçuşlarda ise sadece zorunlu seyahatlere izin veriliyor.

İHA'nın haberine göre; Yunanistan’da toplam vaka sayısı 275 bin 414’e, toplam can kaybı ise 8 bin 380’e ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki Eritre askerleri geri çekildi
DÜNYAEritre askerleri Etiyopya'nın Tigray bölgesinden ...
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrellle Rus askeri hareketliliğini görüştü
DÜNYAUkrayna Dışişleri Bakanı, AB Yüksek Temsilcisi ile ...
Son dakika: Osmani, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi - Haberler
DÜNYAOsmani, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi
Son dakika: Bulgaristan'da zafer Başbakan Borisov'un - Haberler
DÜNYABulgaristan'da zafer Başbakan Borisov'un
AB Konseyi Başkanı Michel'den Libya'ya sürpriz ziyaret
DÜNYAAB Konseyi Başkanı Michel'den Libya'ya sürpriz ...
NATO'nun kuruluşunun 72. yıl dönümünde müttefik ülkelerden 'birlik' vurgusu
DÜNYANATO'nun kuruluşunun 72. yıl dönümü kutlanıyor
SON DAKİKA: Süveyş'te fatura Mısırlı ilk kadın kaptana çıktı: Böyle isyan etti ve... - Haberler
DÜNYASüveyş'te sıkışan geminin faturası ona kesildi!
SON DAKİKA: Irak’ın Salahaddin ilindeki Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı - Haberler
DÜNYAIrak'ta Balad üssüne roket düştü
SON DAKİKA: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 10 kez ateşkes ihlali yaptı - Haberler
DÜNYADonbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 10 kez ateşkes ...
SON DAKİKA: Endonezya'yı sel vurdu: 23 ölü, 9 yaralı - Haberler
DÜNYAEndonezya'yı sel vurdu!