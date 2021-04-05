Yunanistan'da uçuş kısıtlamaları uzatıldı 0:00 / 0:00

İHA

Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini artırmaya devam ederken, Yunanistan’da uygulanan seyahat kısıtlamaları uzatıldı. Yunanistan, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında iç hat uçuşlarındaki seyahat kısıtlamasının 12 Nisan’a, uluslararası uçuşlardaki seyahat kısıtlamalarının ise 19 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu.

NEGATİF ŞARTI

Kısıtlamalar kapsamında, yurtdışından Yunanistan'a gelen yolcular varıştan 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu Kovid-19 test sonucu ibraz etmeleri gerektiği ve varışta ise rastgele Kovid-19 testine tabi tutulacakları belirtildi.

AŞILANAN İSRAİLLİLER MUAF

Tüm yabancı yolcuların, 7 gün karantinaya tabi olacağı ifade edilirken, Yunanistan’a gelmeden en az iki hafta önce tamamen aşılanmış olan İsrailli yolcuların iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında karantinadan muaf olduğu ifade edildi.

Yunanistan, İngiltere dahil 10 ülke dışında, Avrupa Birliği üyesi olmayan çoğu ülkeden uçuşları askıya almış, iç hat uçuşlarda ise sadece zorunlu seyahatlere izin veriliyor.

İHA'nın haberine göre; Yunanistan’da toplam vaka sayısı 275 bin 414’e, toplam can kaybı ise 8 bin 380’e ulaştı.