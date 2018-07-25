Yunanistan kayıp ikizleri arıyor: Morgda ararken TV'de gördü

Yunanistan başkent Atina'yı da kapsayan Attika bölgesinde çıkan ve en az 76 kişinin hayatını kaybettiği yangının şokunu yaşıyor. 3 gün ulusal yas ilan edilen ülke, bir yandan da kayıplarını arıyor. 9 yaşındaki kayıp ikiz kızlarını arayan baba Giannis Filipopoulos'un hikayesi ise gerilim filmlerini aratmayacak cinsten.

Kızlarının büyükanne ve büyükbabasıyla olduğunu belirten baba Filipopoulos, Pazartesi akşam saatlerine herhangi bir hayat belirtisi bulamadığını, hastanelere, morglara ve yangın bölgesine gittiğini ancak ikizlerden ve büyükbaba ile büyükanneden herhangi bir haber alamadığını belirtiyor. Öyle ki, Filipopoulos tanınmaz haldeki bedenler için DNA örneği bile vermiş.

Ancak Filipopoulos ve eşi akşam saatlerinde eve gittiklerinde televizyonda yayınlanan bir videoda kızlarını gördüklerini belirterek polisle iletişime geçti. Pazartesi akşam bir teknenin içinde çekilen videoda kızlarını gördüğünü belirten baba Filipopoulos, görüntülerdeki kişilerin çocukları olduğuna emin olduğunu ancak onları hiçbir yerde bulamadığını belirtti.

Kızlarını bulmak için limana giden Filipopoulos çifti, limanda tutulan kayıtta kızlarının isminin bulunmadığını ancak bunun olay anında yaşanan kargaşadan dolayı gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor.

Konuyla ilgili sorgulanan teknenin kaptanı ise, yaklaşık 25 kişiyi teknesine alarak olay yerinden uzaklaştırdığını ve ardından kurtulan diğer kişilere yardım etmek için yangın bölgesine geri döndüğünü belirtti. Kaptan çocukları gördüğünü ve tekneden indikten sonra başka iki kız çocuğu ve babalarıyla birlikte limandan uzaklaştıklarını ifade etti.

Onlarca ölü, yüzlerce yaraları ve ulaşılamayan onlarca kişinin bulunduğu Yunanistan, şimdi 9 yaşındaki Filipopoulos ikizlerini arıyor. Baba Filipopoulos, kendi ebeveynlerinin hayatlarından ise ümidini kestiğini belirtiyor.

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