Yunanistan Kupası Olympiakos'un!
Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos, Ofi'yi 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.
Giriş: 17.05.2025 - 23:20 Güncelleme: 17.05.2025 - 23:20
Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos, Ofi ile karşı karşıya geldi. Atina'daki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Olympiakos 2-0 kazandı.
Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ayoub El Kaabi ve 90+3. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.
Bu sonuçla birlikte şampiyonluğa ulaşan taraf Olympiakos oldu. Ofi ise organizasyonu ikinci tamamladı.
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