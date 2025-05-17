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        Haberler Spor Futbol Yunanistan Kupası Olympiakos'un! - Futbol Haberleri

        Yunanistan Kupası Olympiakos'un!

        Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos, Ofi'yi 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 23:20 Güncelleme: 17.05.2025 - 23:20
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        Yunanistan Kupası Olympiakos'un!
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        Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos, Ofi ile karşı karşıya geldi. Atina'daki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Olympiakos 2-0 kazandı.

        Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ayoub El Kaabi ve 90+3. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte şampiyonluğa ulaşan taraf Olympiakos oldu. Ofi ise organizasyonu ikinci tamamladı.

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