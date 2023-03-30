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Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

Son dakika... Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor. Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla birlikte Hatay'ı ziyaret edecek

Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
AA

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, depremlerin vurduğu Hatay'ı ziyaret edecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.

Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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