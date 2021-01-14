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Yenilikçi ürünleriyle 50’den fazla ülkeye ihracat yapan yünlü kumaş üreticisi Yünsa, pandemiye rağmen 2020’yi yatırımla kapattı. Üretim maliyetleri, faaliyet ve finansman giderleri yönetimindeki çevik uygulamaları sayesinde 2020’yi bir önceki yıla göre daha iyi kapattıklarını ifade eden Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, 2021’de de yatırıma devam mesajı verdi.

Pandeminin küresel etkilerine rağmen, yılın ikinci yarısında hızlandıklarını belirten Sürmegöz, 2020 yılında yaklaşık 2 milyon euro tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sürmegöz, zor bir dönemi karlılıkla geride bırakmanın verdiği güçle 2021 planları için harekete geçtiklerini söyledi.

Sürmegöz, “Bu yıl içinde kademeli olarak 4 milyon euroluk yatırım planlıyoruz. Rekabette avantaj sağlayacak boya ve apre işletmelerindeki yenilemeler ve endüstri 4.0 altyapısına uygun teknoloji yatırımlarına öncelik vereceğiz. Bu yıl üçüncü çeyrekten itibaren Yünsa olarak pandemi öncesi gerçekleştirdiğimiz üretim rakamlarına ulaşmayı, hatta üzerine çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Sürmegöz, yeni yılda kârlı büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Ayrıca yurtdışında oluşabilecek fırsatlara karşı da radarlarımız açık. Sektörümüzle ilgili yan alanlara yönelik araştırma ve fizibilite çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.