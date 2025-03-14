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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus, 6 lig maçından sonra ilk 11'de: Cuesta kadroya alınmadı! - Galatasaray Haberleri

        Yunus, 6 lig maçından sonra ilk 11'de: Cuesta kadroya alınmadı!

        Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Sakatlıktan yeni dönen Yunus Akgün, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, maç kadrosuna yazılmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:10
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        Yunus Akgün 11'e geri döndü!
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

        Ligde aldığı 21 galibiyet, 5 beraberlikle yoluna namağlup lider devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini ağırladı.

        Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı.

        Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı ve Mario Lemina yer aldı.

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        Okan Buruk, son olarak ligin 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'inde görev verdiği Lemina'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

        YUNUS 6 LİG MAÇINDAN SONRA 11'DE

        Sakatlıktan yeni dönen Yunus Akgün, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

        UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan müsabakada sakatlanan Yunus, sonrasında ligde 3 maç kaçırdı. Sakatlıktan dönmesinin ardından ilk kez 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek forma giyen milli yıldız, cezalı duruma düşerek 26. haftadaki Kasımpaşa maçında oynayamadı.

        Son olarak geçen haftaki Alanyaspor mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Yunus Akgün, ligde 6 maçın ardından ilk 11'e Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla döndü.

        CUESTA KADROYA ALINMADI

        Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, maç kadrosuna yazılmadı.

        Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Ismail Jakobs, kart cezalıları Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç'in yanı sıra yeni transferlerden Cuesta, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

        Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bir yabancı oyuncunun dışarıda kalması gerekiyordu. Ahmed Kutucu'nun olmaması nedeniyle bu hakkımızı Yusuf Demir'den yana kullandık. Cuesta antrenmanda ufak da bir darbe almıştı. Bu yüzden kadroda yok." ifadelerini kullandı.

        OKAN BURUK'A 100. SÜPER LİG MAÇI PLAKETİ

        Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi.

        Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan Buruk'a kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket takdim edildi.

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