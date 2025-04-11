Yunus Akgün: Bizim zamanlarımız yaklaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Samsunspor, ligin en iyi takımlarından birisi. Zor olacağını biliyorduk ama bugün mükemmel mücadele ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Pozisyon vermeyen bir Galatasaray vardı. Final maçları... Mayıs zamanları, bizim zamanlarımız yaklaşıyor. Taraftarımızın desteğiyle şampiyon olmak istiyoruz.

"EN İYİ ŞEKİLDE KATKI VERMEK İSTİYORUM"

Dizimden sakatlık yaşadım ama daha iyi hissediyorum. Son maçlara yaklaşıyoruz. En iyi şekilde katkı vermek istiyorum takımıma. İnşallah böyle devam ederim.