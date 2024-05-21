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        Haberler Spor Futbol İngiltere Yunus Akgün, Leicester City'ye veda etti! - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün, Leicester City'ye veda etti!

        Sezonu Championship ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçiren Yunus Akgün, İngiliz ekibine veda etti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan milli futbolcunun hedefi ise kariyerine Avrupa'da devam etmek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:28
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        Yunus Akgün veda etti!
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        Geçen yaz Galatasaray'ın şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

        Bu sezon Championship'te mücadele eden ve Premier Lig'e geri dönen Leicester City'ye veda eden Yunus Akgün, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

        Bir süre önce menajerlik şirketini değiştiren Yunus Akgün, Leicester City'den 30 milyon TL civarında bir yıllık ücret alırken Galatasaray'daki maaşı ise 16 milyon lira idi.

        Leicester City formasıyla toplamda 29 maça çıkan Yunus Akgün, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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