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Yunus Emre'nin "Sevelim Sevilelim" şiirinin sözleri! Yunus Emre kimdir?

Yunus Emre'nin Sevelim Sevilelim şiiri aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala toplumu en çok etkileyen şiirlerin başında geliyor. Yunus Emre, Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi olarak bugün hala en önemli şairler arasında yer alıyor. Yunus Emre'nin Sevelim Sevilelim şiirinin sözleri haberimizde.

06.08.2018 - 22:58 | Güncelleme:

Yunus Emre 13. yüzyılın önemli Türkçe şiirin ve tasavvuf halk şirrinin öncü şairlerinden. Bir çok sözü bügüne kadar gelen Yunus Emre, Türk tasavvuf edebiyatı sahasında kendine has bir tarzın kurucusudur. Yunsu Emre'nin en önemli şiirleri arasında Sevelim Sevilelim yer alır. İşte Yunsu Emre'nin Sevelim Sevilelim şiirinin sözleri ve Yunus Emre'nin hayatına dair detaylar...

YUNUS EMRE SEVELİM SEVİLELİM ŞİİRİ

Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez

Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz

Dünyaya gelen geçer, bir bir şerbetin içer

Bu bir köprüdür geçer, Cahiller onu bilmez

Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım

Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz

Yunus sözün anlar isen, mani'sini dinler isen

Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz

YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre (d. 1238 - ö. 1320), Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi. Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde büyük-küçük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başlandığı 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği'nin kurulmaya başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu havzasında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yer alan Sarıköy’de yetişmiş Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Taptuk Emre Dergâhı’nda yaşamıştır.

Türk tasavvuf edebiyatı sahasında kendine has bir tarzın kurucusu olan Yunus Emre, Ahmed Yesevî ile başlayan tekke şiiri geleneğini özgün bir söyleyişle Anadolu’da yeniden ortaya koymuştur. Yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkileyen Yunus Emre, tasavvufla beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah'la olan ilişkilerini işledi, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, İlahi adalet, insan sevgisi gibi konuları ele aldı. Çağının düşünüş biçimini ve kültürünü konuşulan dille, yalın, akıcı bir söyleyişle dile getirdi. Yunus Emre'nin şiirleri daha söylenip yazıldığı tarihten itibaren ezberlenip okunmaya başlayarak, 14. yüzyıldan itibaren abdallar ve dervişler vasıtasıyla Osmanlı fetihlerine paralel şekilde bütün Anadolu ve Rumeli coğrafyasına yayıldı. Şiirleri aynı zamanda asırlardan beri Anadolu’da ve Rumeli’de faaliyet gösteren tarikatların ortak düşüncesi ve sesi hâline gelerek, Alevî-Bektâşî edebiyatı ile Melamî-Hamzavî edebiyatını meydana getiren halk edebiyatının kaynağı oldu. Kendisinin tarikatüstü olduğu kabul edilir. Yunus Emre 20. yüzyılda yeniden dikkat çekti ve yansıttığı insan sevgisi bakımından yeni bir gözle değerlendirildi. 1991 yılı, UNESCO tarafından Yunus Emre'nin doğumunun 750. yılı olarak anılmıştır.

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