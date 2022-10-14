Umut 4 yaşındaydı! Kediyi besleyecekti! 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nde, İzmit ilçesindeki Alikahya Mahallesi İncirli Sokak´ta önceki gün acı bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Beytullah A. otomobiliyle seyir halindeyken bir evin balkonundaki akrabasını görmesi üzerine durup sohbet etmeye başladı.

KEDİYİ BESLEMEK İÇİN ARACIN ALTINA GİRDİ DHA'da yer alan habere göre bu sırada Beytullah A.'nın otomobilin altına giren kediyi gören 4 yaşındaki Umut Özsoy, ona ekmek vermek için aracın altına girdi.

SÜRÜCÜ ÇOCUĞU HASTANEYE GÖTÜRDÜ Beytullah A. otomobiliyle hareket edince çocuk otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Sürücü çocuğun yaralandığını fark etmesi üzerine hemen kendi aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi. 3 kardeşten biri olan Umut'un ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi. Umut´un cenazesi dün Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.