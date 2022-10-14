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Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan haber! Kediyi beslerken öldü! - Günün öne çıkan haberleri
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Yürek yakan haber! Kediyi beslerken öldü!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Otomobilin altına giren kediye ekmek vermek isterken aracın hareket etmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki Umut Özsoy, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Yürek yakan haber! Kediyi beslerken öldü! - Günün öne çıkan haberleri
Umut 4 yaşındaydı! Kediyi besleyecekti!
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DHA

Kocaeli'nde, İzmit ilçesindeki Alikahya Mahallesi İncirli Sokak´ta önceki gün acı bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Beytullah A. otomobiliyle seyir halindeyken bir evin balkonundaki akrabasını görmesi üzerine durup sohbet etmeye başladı.

KEDİYİ BESLEMEK İÇİN ARACIN ALTINA GİRDİ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada Beytullah A.'nın otomobilin altına giren kediyi gören 4 yaşındaki Umut Özsoy, ona ekmek vermek için aracın altına girdi.

SÜRÜCÜ ÇOCUĞU HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Beytullah A. otomobiliyle hareket edince çocuk otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Sürücü çocuğun yaralandığını fark etmesi üzerine hemen kendi aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi. 3 kardeşten biri olan Umut'un ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi. Umut´un cenazesi dün Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından çocuğun akrabası olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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