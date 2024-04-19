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        Haberler Ekonomi Borsa Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi alımı son 4 haftada 1,2 milyar doları aştı - Borsa Haberleri

        Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi alımı son 4 haftada 1,2 milyar doları aştı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında 160 milyon dolarlık hisse senedi alırken son 4 haftadaki alımlar 1 milyar 218 milyon dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:04
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        Yabancılar 1 ayda 1,2 milyar dolarlık hisse senedi aldı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayınlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında net 160 milyon dolarlık hisse senedi, 38,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı, 3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

        Böylece yurt dışında yerleşiklerin 22 Mart haftasından bu yana net hisse senedi alımı 1 milyar 218 milyon dolara ulaştı, 4 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret etti.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Nisan itibarıyla 36 milyar 571,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Nisan'da 38 milyar 16,3 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 483,2 milyon dolardan 2 milyar 501,5 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 151,9 milyon dolardan 148,4 milyon dolara geriledi.​​​​​​​

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