Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi alımı son 4 haftada 1,2 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında net 160 milyon dolarlık hisse senedi, 38,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı, 3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Böylece yurt dışında yerleşiklerin 22 Mart haftasından bu yana net hisse senedi alımı 1 milyar 218 milyon dolara ulaştı, 4 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret etti.