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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ile Ankara'nın doğusu, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde yer yer güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
MARMARA
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 25°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 22°C
Az bulutlu
DENİZLİ 27°C
Az bulutlu
İZMİR 28°C
Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu
MANİSA 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 17°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 25°C
Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu
SİNOP 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C
Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 17°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C
Parçalı bulutlu
KARS 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 22°C
Az bulutlu
SİİRT 21°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’ de doğu ve kuzeydoğu, zamanla batısı güneydoğudan, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, batısı doğu ve kuzeydoğu, zamanla geneli doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, gece saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, kuzeyi zamanla parçalı bulutlu ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan, Güney Ege’de güney ve güneydoğu, kuzeyi sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğu, batısı sabah saatlerinde kuzeydoğu, akşam saatlerinde güneybatı, geneli gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),zamanla geneli 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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