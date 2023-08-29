Yürümekte zorlanan anne ve babası için elektrikli araç dizayn etti

Aracı 45 günde yaptığını anlatan Mescioğlu, "Bir kurumda çalıştığım için sadece iş çıkışı veya hafta sonları zamanım olabiliyor. Bu nedenle 45 günümü aldı. İlk olarak üç tekerlekli bir motosiklet aldım.

Onun komple üst kasasını direksiyona kadar çıkardım. Genel olarak her şeyini değiştirdik. Normalde elektrikli motosikletimizin direksiyonu ‘L’ şeklindedir. Biz onu simide çevirdik ve iki kişilik yaptık. Arabanın arka kısmı ise eşya bırakılabilecek şekilde dizayn edildi" diye konuştu.

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Oğlunun kendisi için yaptığı araca binen 75 yaşındaki baba Cengiz Mescioğlu ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Allah onu esirgesin. Çok iyidir, ne desem onu yapar. Ben, bir tane araba olsa kısa mesafeli yerlere gitsem dedim. O da bana bir araç yaptı. Ben yıllarca çok araba kullandım ama bu çok rahat. İsmail'in eli kolu var olsun, onunla gurur duyuyorum” dedi.