Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
Diyarbakır'da bir grup insan yürüyen merdivende yığılınca sistem durdu. Merdivenin bir anda durması nedeniyle insanlar üst üste yığıldı. Kazada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da hacıları karşılamak için gelenlerin havalimanında oluşturduğu yoğunluk nedeniyle fazla yüke dayanamayan yürüyen merdiven durunca, üstündekiler birbirlerinin üzerine düştü. Olayda 1'i hamile 3 kişi hafif yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’nda meydana geldi. Hacıları karşılamak için havalimanına gelenler yoğunluk oluşturunca yürüyen merdivenlerden biri yüke dayanamayarak durdu.
ZİNCİRLEME MERDİVEN KAZASI
Merdivenin durmasıyla dengesini kaybedenler zincirleme olarak birbirlerinin üzerine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kişi ayağındaki zedelenme nedeniyle, 1 hamile kadın da tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.