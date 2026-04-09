        Yürüyen merdivende parmağı koptu! | Son dakika haberleri

        Yürüyen merdivende parmağı koptu!

        Mardin'de bir AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu. Aile AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivene eli sıkışan T.B.'nin (3) parmağı koptu.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

        Ailesiyle birlikte yürüyen merdivenden inen T.B. isimli erkek çocuğunun eli, merdiven mekanizmasına sıkıştı. Olayda çocuğun sağ elinin serçe parmağı koptu.

        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.B., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

        T.B.’nin ailesi AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Bü...
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Töre cinayetinde 4 çocuk da kocadan çıkmadı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        11 Mart taslağına dikkat!
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
