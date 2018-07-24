4 yaşındaki Yusuf Talha Erkek'e henüz 3 aylıkken beyin felci (Serebral Palsi), 8 aylıkken de dirençli epilepsi teşhisi konuldu. 20 ay boyunca Ankara'da gördüğü tedaviden sonuç alamadı. Eylül 2016'da İstanbul'da özel bir klinikte başlayan tedavide ise yüzde 100 ilerleme sağladı. Şimdi minik Yusuf'un yürüyebilmesi için her ay İstanbul'a gidip tedavisini sürdürmesi gerekiyor. Ancak Van'da yaşayan ailenin maddi imkanları buna yetmiyor. Habertürk'ten Meral Yıldız'ın haberine göre minik Yusuf için Van halkı adeta seferber oldu. Sosyal medyadan onlarca duyarlı vatandaş, #YürüYusufum hashtag'i ile Yusuf için paylaşımlar yaparak yardım toplanmasını sağlamaya çalışıyor.
"YUSUF'A BİR ADIM DA SİZ HEDİYE EDİN"
Yusuf Talha'nın 2 Aralık 2014 tarihinde erken doğumla dünyaya geldiğini belirten anne Esma Erkek "Erken doğum nedeniyle beyin oksijensiz kaldı. 42 gün yoğun bakımda kaldı. 25 günlükken açık kalp ameliyatı oldu. 3 aylıkken de serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Fizik tedaviye başladık. 8 aylıkken dirençli epilepsi teşhisi konuldu. 20 ay Ankara'da tedavi gördü ancak sonuç alınamadı. İlaçlar iki kez mide kanaması geçirmesine neden oldu. Eylül 2016'da İstanbul'da özel bir klinikte tedaviye başladık. Yüzde 100 değişim oldu. Gözleri de yakını görmüyor ama bunca zorluğa rağmen Yusuf oturmaya ve konuşmaya başladı. Şimdi yürümesi için 200 bin liraya ihtiyacımız var. Her ay İstanbul'a gidip beyin geliştirici ilaç ve yoğun fizik tedavi görmesi gerekiyor. Bir anne olarak sizlere sesleniyorum oğlum yerde kalmasın, yürümek koşmak onun da hakkı. Yusuf'a bir adım da siz hediye edin" diye konuştu.
"YUSUF TALHA'YI KARDEŞİMİZ KABUL ETTİK"
Yusuf için bir gece düzenleyerek yaklaşık 30 bin lira topladıklarını belirten Van YYÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Emre Karaduman "Minik Yusuf ağustos ayında İstanbul'a gidecek. Her ay İstanbul'a gidip tedavi olması gerekiyor. Biz Van YYÜ Öğrenci Konseyi olarak Yusuf Talha'yı kardeşimiz kabul ettik. Herkesi Yusuf'a destek vermeye çağırıyoruz" dedi.
Yusuf için Van Valiliği'nin izniyle açılan yardım hesabı şöyle:
Ziraat Bankası / IBAN: TR 8700 0640 0000 1890 2020 9199
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