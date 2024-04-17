Yusuf Yazıcı: Umarım Fenerbahçe olur

Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu. İşte Yusuf Yazıcı'nın sözleri...

FRANSA'YA TRANSFERİ

"Trabzonspor'da altyapısında büyümüş hayallerinde her zaman Avrupa'da hem ülkesini, şehri ve Trabzonspor'u temsil etmek isteyen bir çocuktum. Tabii ki de benim hayallerimden birisi buydu. Beşinci yılımın sonunda iki güzel teklif geldi. Biri Fransa'dan Lille, diğeri İtalya'dan Lazio benimle ilgilendi. İkisinden birini seçmem gerekiyordu. Lille'i seçtim çünkü Fransa Ligi çok mücadeleci lig. Zorluğu seçmek istedim. Ve o dönem Lille Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. En büyük hayallerimden birisi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. O yüzden Lille'e gittim. Şu an beşinci yılımdayım. İyi ki buraya gelmişim. Başardıklarım, kazandıklarım, hayal ettiğimin karşılığını almak benim için çok mutluluk verici bir şey."

REKLAM "BENİ ÇOK MUTLU ETTİ" "Tabii ki çok mutluyum. Bunu hiçbir zaman düşünmemiştim. Gerçekçi olmak gerekirse buraya geldiğimde PSG'nin önünde şampiyon olacağımızın hayali de yoktu. Burada şampiyon olmak çok büyük olay. Avrupa kupalarında kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olmak benim çok fazla onurlandırdı ve gururlandırdı. Kolay bir şey değildi. Bunun bana nasip olması beni çok mutlu etti." OLASI FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ "Umarım Fenerbahçe ile eşleşiriz demiştim. Bu 'umarım' sözü inşallah devam eder. Biz de 2-1 kaybettik, Fenerbahçe de kaybetti. İkimiz de rövanşı evimizde oynuyoruz, taraftarlarımız çok güçlü. Kazanmamız gereken bir maç. Tur atlamak istiyoruz. Bizim de final oynama hayalimiz var. Çok zor bir maç olacak. İç sahada çok iyi atmosferimiz var. Bu da maçı kazanmamıza önemli faktör sağlayacak. Umarım turu geçeriz ayrıca Fenerbahçe'de turu geçer ve yarı finalde karşılaşırız."

"SEYİR ZEVKİ MUTLU EDİYOR" "Seyir zevki için inanılmaz. İki takım taraftarını da ekranlara çeken ligimiz var. Tabii ki keşke Beşiktaş ya da Trabzonspor da buna katılsaydı. Sezon sonu ne olacak bilmiyorum ama maçları izlemesi gerçekten çok keyifli oluyor. Kim kazanır bilmiyorum ama seyir zevki beni çok mutlu ediyor." "HERKES GELİP SORUYOR" "Ülkemizde yakın zamanda birçok şey oldu. Ben de kendimi Türkiye'deki basının Fransa'daki temsili gibi hissediyorum. Her bir şey olduğunda herkes gelip soruyor. Herkese açıklamaktan onlara röportaj yapıyorum. Tabii ki de herkes futbolu çok takip ediyor. Türk futbolunun ne kadar tutkulu olduğunu çok iyi biliyorlar. Ben de açıkçası Türkiye'yi burada temsil ediyorum, olanları anlatıyorum."