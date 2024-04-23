Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Yusuf Yazıcı'ya yine hırsızlık şoku! - Futbol Haberleri

        Yusuf Yazıcı'ya yine hırsızlık şoku!

        Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın evine üçüncü kez hırsız girdi. Milli oyuncu, yakalanan hırsızdan şikayetçi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 19:14 Güncelleme: 23.04.2024 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yusuf Yazıcı'ya yine hırsızlık şoku!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı talihsiz bir olay yaşadı. Milli futbolcu Fransa'da 3. kez hırsızlık kurbanı oldu.

        La Voix du Nord'un aktardığı habere göre olay 21 Nisan Pazartesi günü saat 15:30 sularında yaşandı. Yusuf Yazıcı, Marcq-en-Baroeul'deki evinin ön kapısına vurulduğunu duydu ve hemen polisi aradı.

        Hemen polis ekiplerine haber veren Yusuf Yazıcı, hırsızın yakalanmasını sağladı. Mili oyuncu, polise verdiği ifadede hırsızdan şikayetçi oldu.

        Yıldız oyuncu, hırsızlık olayını sosyal medyadan paylaşarak sitemde bulundu.

        İşte o paylaşım:

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı