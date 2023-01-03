Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 58,6 metre oldu

Toplantıda, Yusufeli Barajı'nın su tutmasından sonraki süreci değerlendirdiklerini belirten Doruk, baraj nedeniyle su altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin devam ettiğini aktardı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen "Yusufeli Barajı ve Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınma süreci" konulu toplantının ardından açıklamada bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZ YÜZDE 97 ORANINDA TAŞINDI"

Doruk, 16 Eylül'de başlayan ve halen devam eden taşınma sürecini değerlendirdiklerini ifade ederek, "Yusufelililer neredeyse yüzde 100 oranında yeni ilçe merkezindeki konutlarına taşındı diyebiliriz. Vatandaşlarımız yüzde 97 oranında taşındı. İş yerleri ile ilgili çalışmalara yoğunluk verdik. İş yeri noktasında da ciddi manada taşınan esnafımız var. Bunlara ilişkin yapılması gereken hususları değerlendirdik" dedi.

Taşınan vatandaşların halihazırdaki ihtiyaçlarının giderilmesi için de gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığını kaydeden Doruk, yeni ticarethaneler, hayvancılıkla uğraşanlara ahır yapımı, diğer sosyal konulara ilişkin yapılması gereken işleri istişare ettiklerini belirtti.