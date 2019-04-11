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Yusufeli kim kazandı? Eyüp Aytekin mi yoksa Barış Demirci mi soruları seçim iptalinin ardından vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre YSK ve AA'nın verilerinde, AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin yüzde 43,20 oyla CHP'nin adayı Barış Demirci'nin önünde geçti. Bunun üzerine CHP YSK'ya itirazda bulundu. AK Parti’nin yeniden sayım kararı sonrası bir oy farkı ile kazandığı seçim iptal edildi. Gerekçe; iki kısıtlı seçmenin oy kullanması ve aradaki farkın ise bir olması. Yusufeli’nde 2 Haziran’da seçmen yeniden sandık başına gidecek.
YUSUFELİ 2 HAZİRAN'DA YENİDEN SANDIĞA GİDECEK
CHP tüm bu gerekçelerle seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesini için olağanüstü itiraz yolu YSK’ya başvurdu. Başvuruda iki kısıtlı seçmenin de oy kullandığı tespitine yer verildi. İşte bu itiraz YSK tarafından kabul edildi ve Yusufeli seçimi iptal edildi. Bu karar YSK’nın 31 Mart seçimlerine dair ilk iptal kararı oldu. Yusufeli’nde 2 Haziran’da seçmen yeniden sandık başına gidecek.
SAYIM ÜSTÜNE SAYIM YAPILDI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yusufeli'nde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP’li aday Barış Demirci, 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. 1015 nolu sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla seçimi kazandı. Ancak bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi.
1 OY FARKLA BİTMİŞTİ
CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutuldu, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konuları ile birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla kazandı. İlçede toplamda 5 adet oy pusulası tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklarına işlenmediği de belirlendi.
YUSUFELİ SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM 2019
Artvin Yusufeli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkan adaylarının aldığı oy oranları şöyleydi;
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|2014
|2014 OY ORANI
Eyüp Aytekin
|AK Parti
|1.819
|%43,20
|2.039
|%48,19
Barış Demirci
|CHP
|1.815
|%43,10
|490
|%11,58
Erdal Demirci
|MHP
|541
|%12,85
|1.418
|%33,51
Mustafa Aksoy
|SP
|23
|%0,55
|38
|%0,90
Niyazi Aydemir
|BTP
|13
|%0,31
|61
|%1,44
|BĞMSZ
|1
|%0,03
|185
|%4,37
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