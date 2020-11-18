Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceği açıklanmasının ardından sınavların da nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Yıl sonuna kadar eğitimin uzaktan devam edilmesi kararın ardından gözler sınavlara çevrildi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

MEB Twitter hesabından, "Koronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirler gereği, resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacak.'' ifadelerine yer verdi.