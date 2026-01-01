Habertürk
Habertürk
        Çok sayıda TIR mahsur kaldı!

        Çok sayıda TIR mahsur kaldı!

        Hakkari'de İpek Yolu'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bölgede yaşanan tipi nedeniyle Hakkari Şırnak karayolunda çok sayıda TIR mahsur kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 01.01.2026 - 09:45
        Çok sayıda TIR mahsur kaldı!
        Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı birçok bölgede yolların kapanmasına neden oldu.

        İHA'nın haberine göre karla mücadele timleri gece gündüz çalışarak yolları açmaya çalışıyor.

        Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Gece gündüz kapanan yolları açmak için ekipler çalışıyor. İlçe Özel İdare, karayolları ve belediye ekipleri hem Beytüşşebap’ta hem de Uludere’de karla mücadele ediyor.

        Şırnak ve Hakkari ilini birbirine bağlayan İpek Yolu'nda yüzlerce araç karda mahsur kaldı. Ekipler, TIR sürücülerine yardım etmek için aralıksız çalışıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayseri'de AFAD ekipleri mahsur kalan araçlara koştu

        Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeni ile kayarak kaza yapan ve mahsur kalan araçlara AFAD ekipleri koştu. (İHA)

