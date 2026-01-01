Çok sayıda TIR mahsur kaldı!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı birçok bölgede yolların kapanmasına neden oldu.

İHA'nın haberine göre karla mücadele timleri gece gündüz çalışarak yolları açmaya çalışıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Gece gündüz kapanan yolları açmak için ekipler çalışıyor. İlçe Özel İdare, karayolları ve belediye ekipleri hem Beytüşşebap’ta hem de Uludere’de karla mücadele ediyor.

Şırnak ve Hakkari ilini birbirine bağlayan İpek Yolu'nda yüzlerce araç karda mahsur kaldı. Ekipler, TIR sürücülerine yardım etmek için aralıksız çalışıyor.