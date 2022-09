Merakla beklenen Güç Yüzükleri'nin 3. bölümü bugün yayınlandı. Orta Çağ dünyasının ikinci kısmını anlatan dizinin çekimleri için milyonlar harcanıyor.

DİZİ KAÇ SEZON SÜRECEK?

Yapımcıların açıklamasına göre Güç Yüzükleri'nin 5. sezondan oluşacağı söyleniyor.

GÜÇ YÜZÜKLERİ'NDEN KAÇ BÖLÜM YAYINLANDI

Şu ana kadar ilk iki bölüm peş peşe yayınlandı. Bu hafta iki bölüm birden yayınlanmadı, sadece 3. bölüm yayınlandı.

GÜÇ YÜZÜKLERİ HANGİ PLATFORMDA?

Dizi sadece Amazon Prime Video 'ya ait platformdan izlenebiliyor. Öğrenciler için özel indirim bulunan platformda ücretİ sadece 7,90 TL.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ KONUSU NEDİR?

Dizi Orta Çağ dünyasının tarihine konu olan İkinci Çağ kahramanlarını ilk kez konu alıyor. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord Of The Rings kitaplarından binlerce yıl öncesinde geçen bu dramda, seyircileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların kurulduğu ve çöktüğü, sürpriz kahramanların ortaya çıktığı ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan kadrosuyla yeni dizi şu ana kadar oldukça olumlu etki bırakmış durumda.