Yüzüklerin Efendisi: Sauron!

Amazon Prime'ın en maliyetli ve en çok ilgi gören projelerinden Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power dizisi, geçtiğimiz 1 Eylül günü izleyici ile buluştu. Dizi hakkında sosyal medyada sık sık araştırmalar yapılırken merak edilen 'Sauron' hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ SAURON KİMDİR?
Irk: Maia
Dil: Ortak Lisan, Sindarin, Quenya, Kara Lisan
Cinsiyeti: Erkek
Soy: Ainur
Doğum Tarihi: Yok
Ölüm Tarihi: 25 Mart 3019, 3. Çağ
İkamet Ettiği Yerler: Barad-dur, Dol Guldur, Minas Tirith (Beleriand), Angband, Valinor
SAURON AĞZI NEDİR?
J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde Sauron'un Ağzı, Yüzük Savaşı'nın son çarpışması olan Morannon Savaşı'nda, Kara Kapı'dan çıkarak Aragorn ve Gandalf ile konuşan elçidir. Karanlık Kule Barad-dûr'un sözcüsü, Karanlıkların Efendisi Sauron'un naibidir.
SAURON KİM TARAFINDAN CANLANDIRILIYOR?
Sauron, filmlerde Sala Baker tarafından canlandırılmıştı. Ünlü kötüyü Alan Howard seslendirmişti. Hobbit üçlemesinde ise bir Necromancer olarak gizlenen Sauron’u Benedict Cumberbatch canlandırmıştı. Peter Jackson’ın filmlerinde Ayrıkvadi’nin efendisi Elrond’a ise Hugo Weaving hayat verdi. Dizide ise kimin canlandırdığı henüz belli değil.
SAURON YÜZÜĞÜNDE NE YAZIYOR?
Sauron yüzüğünde şu cümleler yazmaktadır;
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, Ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.
Türkçe anlamları ise şu şekildedir;
Hepsine hükmedecek Bir Yüzük, hepsini o bulacak
Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak
Bu yazılar, güç yüzüklerini anlatan eski bir şiirin parçasıdır:
Üç Yüzük göğün altında yaşayan Elf Kralları'na
Yedisi taştan saraylarındaki Cüce Hükümdarlar'a,
Dokuz Yüzük Ölümlü İnsanlar'a, ölecekler ne yazık
Bir Yüzük gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda
Kara tahtında oturan Karanlıklar Efendisi'ne
Hepsine hükmedecek Bir Yüzük, hepsini o bulacak
Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak
Gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda
SAURON GÜCÜ NEDİR?
Orta Dünya'yı gücü ile sarsan Sauron, tüm Yüzüklerin Efendisi camiasının en güçlü karakteri olarak kabul edilir. Kötü bir Maia olan Sauron, sadece çağlar boyunca bilgi sahibi değil, aynı zamanda dünyanın nasıl çalıştığına dair de farklı bilgilere sahip. Şekil değiştirebilen karakter ölümsüzdür. Bedenleri yok olsa da ruhları olmaz. Ateşi manipüle edebilen lord, Güç Yüzükleri sayesinde daha güçlüdür.
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