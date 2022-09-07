Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power dizisindeki 'Sauron' kim? The Rings of Power Sauron özellikleri ne, hangi güçlere sahip?

Yüzüklerin Efendisi: Sauron! 0:00 / 0:00

Amazon Prime'ın en maliyetli ve en çok ilgi gören projelerinden Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power dizisi, geçtiğimiz 1 Eylül günü izleyici ile buluştu. Dizi hakkında sosyal medyada sık sık araştırmalar yapılırken merak edilen 'Sauron' hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ SAURON KİMDİR? Irk: Maia

Dil: Ortak Lisan, Sindarin, Quenya, Kara Lisan

Cinsiyeti: Erkek

Soy: Ainur

Doğum Tarihi: Yok

Ölüm Tarihi: 25 Mart 3019, 3. Çağ

İkamet Ettiği Yerler: Barad-dur, Dol Guldur, Minas Tirith (Beleriand), Angband, Valinor

SAURON AĞZI NEDİR? J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde Sauron'un Ağzı, Yüzük Savaşı'nın son çarpışması olan Morannon Savaşı'nda, Kara Kapı'dan çıkarak Aragorn ve Gandalf ile konuşan elçidir. Karanlık Kule Barad-dûr'un sözcüsü, Karanlıkların Efendisi Sauron'un naibidir. SAURON KİM TARAFINDAN CANLANDIRILIYOR? Sauron, filmlerde Sala Baker tarafından canlandırılmıştı. Ünlü kötüyü Alan Howard seslendirmişti. Hobbit üçlemesinde ise bir Necromancer olarak gizlenen Sauron’u Benedict Cumberbatch canlandırmıştı. Peter Jackson’ın filmlerinde Ayrıkvadi’nin efendisi Elrond’a ise Hugo Weaving hayat verdi. Dizide ise kimin canlandırdığı henüz belli değil.

SAURON YÜZÜĞÜNDE NE YAZIYOR? Sauron yüzüğünde şu cümleler yazmaktadır; Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, Ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul. Türkçe anlamları ise şu şekildedir; Hepsine hükmedecek Bir Yüzük, hepsini o bulacak Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak Bu yazılar, güç yüzüklerini anlatan eski bir şiirin parçasıdır: Üç Yüzük göğün altında yaşayan Elf Kralları'na Yedisi taştan saraylarındaki Cüce Hükümdarlar'a, Dokuz Yüzük Ölümlü İnsanlar'a, ölecekler ne yazık Bir Yüzük gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda Kara tahtında oturan Karanlıklar Efendisi'ne Hepsine hükmedecek Bir Yüzük, hepsini o bulacak Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak Gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda