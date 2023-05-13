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Yüzyıllar önce insan olmak nasıl bir şeydi?

Yüzyıllar önce ilk insanlar ortaya çıktığında günümüzden daha farklı anatomiye ve farklı yaşam koşullarına sahipti. Zamanla iklim koşulları ve kavrama kapasiteleri değiştikçe evrildiler. Ancak bir zamanlar hayatta kalmak bu kadar kolay değildi.

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  • Yüzyıllar önce insan olmak nasıl bir şeydi?

    ETİ PİŞİRMEYİ ÖĞRENMEDEN ÖNCE HER ŞEY FARKLIYDI

    İlk insanlar 790 bin yıl önce ateşte yemek pişirmeyi öğrendi bu da insanların daha az bakterili bir ortamda yaşamasını sağladı. Bu, ilk insanların anatomisini değiştirerek daha kısa süren sindirim sürecini ortaya çıkardı çünkü pişmiş gıdaları sindirmek daha kolaydı. 

    Eti ateşte pişirmek aynı zamanda insanların etten daha fazla enerji almasını sağlayarak daha uzun vücutlara ve daha büyük beyinlere ulaşmalarını sağladı. Yemek pişirmenin büyüsünü hiç keşfetmeseydik, bugün insanlar çok daha farklı görünürdü.
  • Yüzyıllar önce insan olmak nasıl bir şeydi?

    BEYİN BÜYÜKLÜĞÜMÜZ ZAMANLA ÜÇE KATLANDI

    İnsan evrimi boyunca, insan beyni boyutu üç katına çıktı bu da hayatta kalabilmemizin ana nedeni. Bununla birlikte, beyin büyüklüğümüz sadece hayatta kalmamıza değil, gelişmemize ve Dünya üzerindeki baskın tür olmamıza da izin verdi.
  • Yüzyıllar önce insan olmak nasıl bir şeydi?

    80 BİN YIL ÖNCE BÜYÜK BİR NÜFUS AZALMASI YAŞANDI

    Yaklaşık 80 bin yıl önce, insan popülasyonunda önemli bir düşüş yaşandı. Bilim insanları hâlâ ne olduğundan tam olarak emin değil ancak bazıları gökyüzünü külle dolduran ve Güneş'i engelleyen büyük bir volkanik patlama olduğunu öne sürüyor.

    Bu patlama sonucunda kül parçacıklarının uzun yıllar boyunca Güneş ısısını bloke ederek donmaya yol açtığına ve bunun da o dönemde Dünya'daki insan yaşamını ve nüfus artışını ciddi şekilde etkilediği düşünülüyor.
  • Yüzyıllar önce insan olmak nasıl bir şeydi?

    VÜCUDUMUZDA ARTIK İŞE YARAMAYAN BİR KAS VAR

    Bacağımızda Plantaris denilen bir bacak kası bulunur. İlk insanlar bu kası; ayaklarıyla nesneleri kavramak ve taşımak için kullanıyordu. Ancak günümüzde bunları ellerimizle yapıyor ve Plantaris kasını kullanmıyoruz. 
  • Yüzyıllar önce insan olmak nasıl bir şeydi?

    KANSER O ZAMAN DA BİR SORUNDU

    İlginç bir şekilde, Homo Kanamensis'in ilk insan türlerinin birkaç kalıntısında kemik kanseri bulunmuştur. Kalıntılardan biri Kenya'da önde gelen paleoantropolog Louis Leakey tarafından keşfedildi ve iskeletin sol çene kısmında tümörlü bir yumruya rastlandı.

    Bu keşif, çoğu insanın kanserin daha çok insanlık uygarlaştıktan sonra ortaya çıkan modern bir hastalık olduğunu varsaymasına rağmen, durumun kesinlikle böyle olmadığını kanıtladı. 
  • Yüzyıllar önce insan olmak nasıl bir şeydi?

    TÜYLERİN DİKEN DİKEN OLMASI YARARLI BİR ÖZELLİKTİ

    Tüylerin diken diken olması, biyolojik bir tepki olsa da şu anda bir amaca hizmet etmiyor. Ancak ilk insanlar bu özelliği farklı şekilde kullanıyordu. İlk insanlar kıllarını kabartarak kendilerini daha büyük gösteriyor ve böylece kendilerini tehlikeye karşı koruyordu. 

    Kaynak: Past Factory

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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