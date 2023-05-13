ETİ PİŞİRMEYİ ÖĞRENMEDEN ÖNCE HER ŞEY FARKLIYDI

İlk insanlar 790 bin yıl önce ateşte yemek pişirmeyi öğrendi bu da insanların daha az bakterili bir ortamda yaşamasını sağladı. Bu, ilk insanların anatomisini değiştirerek daha kısa süren sindirim sürecini ortaya çıkardı çünkü pişmiş gıdaları sindirmek daha kolaydı.

Eti ateşte pişirmek aynı zamanda insanların etten daha fazla enerji almasını sağlayarak daha uzun vücutlara ve daha büyük beyinlere ulaşmalarını sağladı. Yemek pişirmenin büyüsünü hiç keşfetmeseydik, bugün insanlar çok daha farklı görünürdü.