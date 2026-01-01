Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. 84 milyon 500 bin lot dağıtmaya hazırlanan firmanın hisse fiyatı 9,77 lira olarak belirlendi. Yüzde 30,4 halka açıklık oranı ile borsada işlem görmeye hazırlanan Z GYO'nun halka arz detayları araştırılıyor. İşte, Z GYO halka arz detayları