Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor! Z GYO kaç lot verecek?
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 825 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip firma 85 milyon lot dağıtımı yapacak. Halka arzdan kazanılacak fon ise yükümlülük ödemeleri, işletme sermayesi ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin geliştirilmesi için kullanılacak. İşte Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. 84 milyon 500 bin lot dağıtmaya hazırlanan firmanın hisse fiyatı 9,77 lira olarak belirlendi. Yüzde 30,4 halka açıklık oranı ile borsada işlem görmeye hazırlanan Z GYO'nun halka arz detayları araştırılıyor. İşte, Z GYO halka arz detayları
Z GYO HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 9,77 TL olarak belirlendi.
Z GYO LOT MİKTARI
Firma toplamda 84 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı henüz açıklanmadı.
Z GYO HALKA ARZ FON KULLANIMI
- Yüzde 40 Hakkedişler dahil olmak üzere yükümlülük ödemeleri.
- Yüzde 5 İşletme sermayesi.
- Yüzde 55 Yatırım amaçlı gayrimenkullerin geliştirilmesi ve mevcut kapasitelerinin artırılması.
Z GYO HANGİ BANKALARDA VAR?
Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz belli olmadı.
Z GYO HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Halka arz büyüklüğü: 825 milyon TL
T1-T2 kullanılamaz
Halka açıklık: Yüzde 30,4