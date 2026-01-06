Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. Üç gün boyunca talep toplayacak firma 84 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. Halka arzdan elde edilecek fonun en büyük kısmı finansal yükümlülük ödemesi ve Lagun diplomatik site projesi yatırımları için kullanılacak. İşte, Z GYO halka arz detayları