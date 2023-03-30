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Z harfiyle başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce z ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Telaffuz esnasında çıkış yeri açısından değerlendirildiğinde, diş ünsüzleri arasında yer alan z harfi; Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfidir. Ötümlü, sızımlı ve sürekli ünsüzlerden bir tanesi olan z harfi, birçok Türkçe kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Z Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce Z İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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Yunan alfabesinde yer alan zeta harfinden türetilerek önce Latin alfabesine, oradan da 1928 yılında Türk alfabesine giren z ile başlayan kelimeler nelerdir? Z ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, z harfi ile başlayan kelimeler hakkında tüm detaylar…

Z Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde v harfinden sonra gelen ve alfabenin son harfi olan z; birçok kelimede iç ses, ön ses ya da son ses olarak görev yapabilmektedir. Türkçede, z harfi ile başlayan ve üç harf kullanılarak oluşturulan “zar” ve “zor” gibi sözcüklerden, on beş harften meydana gelen “zenginleştirmek” gibi kelimelere kadar yaklaşık 600 kadar kelime bulunmaktadır. Bu 600 kelimenin içinde yer alan ve 4, 5 ve 6 harften meydana gelen kelimeleri ise yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Z İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türk alfabesinde yer alan harflerin kullanım sıklıklarına bakıldığında, en kullanılan harfler arasında yer alan z harfi ile başlayan ve 4 harfin yan yana getirilmesi ile oluşturulan kelimelerin sayısı, 27’dir. Aşağıda vermiş olduğumuz liste üzerinde bu 27 kelimenin tamamını inceleyebilirsiniz:

  • zaaf, zade, zail, zait, zamk, zapt, zara, zarf, zati, zayi, zeka, zeki, zerk, zevç, zevk, zınk, zırh, zift, zile, zina, zira, ziya, zoka, zona, zonk, zula, züht.

Z İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede z harfi kullanılarak oluşturulan ve 5 harften meydana gelen kelimelerin sayısı, 88’dir:

  • zabıt, zabit, zafer, zağar, zağcı, zağlı, zahir, zahit, zalim, zaman, zamir, zamlı, zamme, zanka, zanlı, zarar, zarcı, zarif, zarsı, zarta, zaten, zayıf, zeban, zebra, zebun, zebur, zecir, zecri, zefir, zehap, zehir, zekat, zeker, zelil, zelve, zemin, zenci, zenne, zerde, zerre, zeval, zevat, zevce, zeyil, zıbın, zıhlı, zımba, zımni, zıpır, zıpka, zırva, zifaf, zifin, zifir, zifos, zigon, zigot, zihaf, zihin, zihni, zikir, zilli, zimmi, zinde, zirai, zirve, ziyan, zloti, zorba, zorca, zorgu, zorla, zorlu, zorun, zuhur, zulüm, zurna, zübde, zühal, zühre, zühul, zükam, zülal, zülüf, zümre, züppe, zürra, züyuf.

Z İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türk dilinde 6 harften meydana gelen ve ilk harfi z olan kelimelerin sayısı ise 80’dir. Aşağıdaki listemiz üzerinden bu 80 kelimenin tamamına ulaşabilirsiniz:

  • zabıta, zafran, zağara, zağsız, zahire, zahiri, zahmet, zahter, zakkum, zamane, zambak, zamklı, zamsız, zanaat, zangoç, zarfçı, zarflı, zaruri, zaviye, zayiat, zayiçe, zeamet, zebani, zecren, zedeli, zekalı, zekice, zelber, zembil, zemzem, zengin, zeplin, zerrin, zevali, zevkli, zevzek, zeybek, zeyrek, zeytin, zıhsız, zıkkım, zılgıt, zımnen, zındık, zıpkın, zıpzıp, zırhlı, zırlak, zırnık, zıtlık, zıvana, zıypak, zibidi, zifiri, zihnen, zikzak, zillet, zilsiz, zilyet, zimmet, zincir, zindan, zinhar, ziraat, zirkon, zirzop, ziyade, ziyalı, ziynet, zodyak, zoolog, zoraki, zorluk, zuhuri, zulmet, züğürt, zümrüt, zürafa, zürefa, zagreb.

Z İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  • Zag: Dönemeç
  • Zeal: Azim, istek
  • Zeppelin: Zeplin
  • Ziro: Sıfır
  • Zone: Alan
  • Zoology: Hayvan bilimi
  • Zealous: Gayretli
  • Zap: Vurmak
  • Zipper: Fermuar
  • Zoo: Hayvanat bahçesi
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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