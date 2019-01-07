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Denizli’de bir zabıt katibi görevli olduğu mahkemede mağdurları sahte evrak düzenleyerek 100 bin TL dolandırmaya çalışırken yakalandı. Olay, Çivril Adliyesi’nden meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Server C., (64) vasii olduğu evlatlığı Mustafa C.’ye Hollanda’dan özel bir banka şubesine yatırılan engelli maaşını alabilmek için avukatları aracılığı ile ‘vasi’ davası açtı. Dava sürecinde ise banka şubesindeki para bloke altına alınarak kullanılmasına izin verilmedi.
MAĞDURLARI ARAYIP HESAPTA BULUNAN PARAYI SORDU
İddialara göre, Çivril Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın içeriğini bilen aynı mahkemenin kaleminde görevli zabıt katibi Engin P., (36) isimli memur ise geçen cuma günü aile üyelerinden birini telefon ile arayarak banka şubesine gitmelerini ve hesaplarında 100 bin TL bulunup, bulunmadığını sordu. Bunun üzerine Server C., eşini de yanına alarak bankaya gidip söz konusu hesabı kontrol etti ve hesapta 100 bin TL olduğunu ancak bloke uygulandığı için parayı çekemeyeceklerini öğrendi. Banka görevlileri hesaptaki blokenin kaldırılması için mahkemeden yazılı evrak getirilmesi gerektiğini söylediler. Bunun üzerine Server C., ve eşi Engin P., ile tekrardan telefon ile irtibata geçerek adliyeye gittiler.
'DURUMU SAVCILIK KALEMİNDE ÖĞRENDİK'
Server C., poliste verdiği ifadesinde Engin P., ile yaptıkları görüşmede aralarında geçen konuşmaları ise şöyle anlattı:
“Adliyeye gidip kendisi ile (Engin P.,) hükumet konağı merdivenlerinde görüştük. Görüşmede Engin P., bize bir evrak uzatarak ‘Alın bununla birlikte bankaya gidin ve paranızı alın. Parayı aldıktan sonra buraya gelin, parayı dosyanın içerisine koyacağız. Haftaya Cuma günü gelerek paranızı alacaksınız’ dedi. Bankaya gittik banka görevlisi telefon ile bir yerden teyit aldıktan sonra parayı bize verdi. Parayı aldıktan sonra Engin P.’ye parayı vermek için adliyeye gittik ancak Engin P.’den şüphelendiğimiz için parayı verirken yanımızda başkaları da bulunsun, olaya şahitlik etsin istedik. Bunun için savcılık kalemine giderek odada ki memurlara olayı anlattık. Orada dolandırılmaya çalışıldığımızı ve evrakta sahtecilik yapıldığını öğrendik. Bunun üzerine bizde Engin P.,’den şikayetçi olduk.”
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Banka görevlileri ve Server C.’nin eşi Nerves C.’nin de Çivril Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile ifadesinin alınması üzerine Engin P., 4 Ocak Cuma günü görevli olduğu Sulh hukuk Mahkemesi kaleminde savcılık talimatı ile polis tarafından ‘resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile gözaltına alındı. Engin P., poliste susma hakkını kullanırken, savcılıkta ifade verdiği belirtildi. Engin P., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Server C., ve eşi Nerves C.’nin zabıt katibi hakkında ki şikayetlerinin devam ettiği bildirildi.
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