        Zabıta aracının denize düşmesi kamerada | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Zabıta aracının denize düşmesi kamerada!

        İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İBB'ye ait zabıta aracı demir bariyerleri aşarak denize düştü. Yara almadan kazayı atlatan sürücü ve yanındaki personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:03 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:03
        İstanbul'da olay, dün saat 18.30 sıralarında Bakırköy Sakızağacı Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye ait seyir halindeki zabıta aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü.

        KENDİ İMKANLARIYLA DENİZDEN ÇIKTILAR

        DHA'daki habere göre kazanın ardından sürücü ve personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

        ARAÇ, VİNÇLE DENİZDEN ÇIKARILDI

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından zabıta aracı, vinç ile denizden çıkarıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Yaşanan kaza, sahilde bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Görüntülerde, seyir halindeki zabıta aracının dönüş için manevra yaptığı sırada demir korkuluklara çarptıktan sonra denize düştüğü görülüyor.

