Trabzon'da yaşayan Aleyna Ö., (24) bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet bulunan Gamze Yıldız (33) ile konuşmak için geçen yıl ekim ayında Bursa'nın Mudanya ilçesine geldi. Aleyna Ö., Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Gamze Yıldız ile sahilde buluştu. İki kadın sahilde bir süre yürüdükten sonra bir kafeye oturdu.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra çantasından tabanca çıkaran Aleyna Ö., Gamze Yıldız'a ateş etti. Omzundan yaralanan Gamze Yıldız, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan Aleyna Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra Yenişehir Kadın Cezaevi´ne gönderildi. Savcı, sanık Aleyna Ö. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

"KENDİ İSTEĞİMLE SON VERDİM"

Aleyna Ö.'nün yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde başlandı. Duruşmaya, sanık Aleyna Ö., ile müşteki Gamze Yıldız ve avukatları katıldı. Zabıta memuru Yıldız'ın şikâyetçi olduğu davada sanık Aleyna Ö.'nün, "Gamze´yi isteseydim öldürebilirdim. Ateş etmeye kendi isteğimle son verdim" dediği öğrenildi. Mahkeme heyeti, Aleyna Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakın tamamlanması için erteledi.