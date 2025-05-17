Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Zaferin Rengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zaferin Rengi filmi ne zaman çekildi, neyi konu alıyor?

        Zaferin Rengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zaferin Rengi nerede çekildi?

        Zaferin Rengi filmi 17 Mayıs Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyan film, döneminin işgal altındaki İstanbul'unda, düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu'da başlatılan eşsiz direnişini konu almaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Zaferin Rengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Zaferin Rengi filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zaferin Rengi filmi beyaz perdenin ardından, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film, Mustafa Kemal Paşa’nın Fenerbahçe Kulübü’nü ziyaretiyle ateşlenen, yorgun ve yoksul bir halkın spor müsabakaları ile zafere olan inancını gözler önüne seren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası’nı eşsiz bir hikâye örgüsüyle beyazperdeye aktarılıyor. Yönetmenliği ve yapımcılığını Abdullah Oğuz'un üstlendiği Zaferin Rengi filmi, 2024 yılında vizyona girdi. Peki, "Zaferin Rengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

        2

        ZAFERİN RENGİ KONUSU NEDİR?

        1918 - 1923 döneminin işgal altındaki İstanbul’unda, düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu’da başlatılan eşsiz bir direnişi, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyor.

        'Zaferin Rengi'nin çekimleri devam ederken ilk tanıtım filmi yayınladı. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu film; oyunculukları, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla bir dönem filmi olarak içinde geçen zamanı, tüm gerçekliği ile beyazperdeye taşınacağının sinyallerini veriyor

        3

        ZAFERİN RENGİ OYUNCULARI KİMLER?

        Kubilay Aka

        Gülper Özdemir

        Nejat İşler

        Timuçin Esen

        Yiğit Özşener

        Gonca Vuslateri

        Birce Akalay

        4

        ZAFERİN RENGİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Zaferin Rengi filminin çekimlerinin büyük bir kısmı İzmit'te gerçekleştirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması