Zaha'da geri sayım!
Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer olan ancak bir türlü doku uyuşması sağlanamayan Wilfried Zaha, ABD'nin yolunu tutuyor.
Fransa'da umduğunu bulamayan futbolcu, adeta 'istenmeyen adam' durumuna düşmüştü.
Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha'yı uzun süredir kadroya almazken, Okan Buruk da Fildişi Sahilli futbolcuyu planları arasında düşünmedi.
Hem Galatasaray hem Lyon'da süre alan Zaha, FIFA kuralları gereği Avrupa'da aynı sezon üçüncü bir takımda forma giyemiyor.
Tecrübeli hücum oyuncusu bu nedenle rotasını ABD'ye çevirdi.
Galatasaray ile kontratı haziran 2026'da bitecek oyuncuya, MLS'in yeni ekiplerinden Charlotte FC talip oldu.
MLS'in büyütülmesiyle birlikte lige yeni katılan Charlotte, ses getirecek bir yıldız transferi hedefliyordu.
ABD ekibi Zaha'nın yıllık ücretinin yaklaşık 5 milyon Euro'luk bölümünü karşılamayı teklif etti.
Galatasaray ise imaj haklarıyla birlikte yılda 8.8 milyon Euro'luk hak edişi bulunan Fildişi Sahilli futbolcu için kiralama bedeli de talep etti.
İki kulüp arasında anlaşma büyük ölçüde sağlanırken son detayların görüşüldüğü öğrenildi.
Ufak pürüzlerin de giderilmesiyle birlikte Zaha önümüzdeki 1.5 sezon boyunca Amerika ekibinin formasını giyecek.
Fildişi Sahilli futbolcu ABD'de kendini bularak kısa süre içerisinde Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
Crystal Palace'ın efsanelerinden biri olan Zaha, kulübüyle 458 maça çıkmış ve 90 gol kaydetmişti.