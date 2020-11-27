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Zahide Yetiş'le Gelin Görün haftanın finali sonuçları, Zahide Yetiş'le Gelin Görün 27 Kasım haftanın birinci kim?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Gelin Görün'de bugün haftanın finali heyecanı vardı. Zahide Yetiş'in sunuculuğunu yaptığı programda Best Of kazananı belli oldu. Zahide Yetiş'le Geli Görün haftanın finali sonuçları ne? Zahide Yetiş'le Gelin Görün 27 Kasım haftanın birinci kim?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün haftanın finali sonuçları, Zahide Yetiş'le Gelin Görün 27 Kasım haftanın birinci k

Zahide Yetiş'le Gelin Görün 27 Kasım haftanın birincisi belli oldu. Zahide Yetiş'le Gelin Görün 27 Kasım haftanın haftanın finali gerçekleşti. Zahide Yetiş'le Gelin Görün haftanın finali sonuçları ne? Zahide Yetiş'le Gelin Görün 27 Kasım haftanın birinci kim?

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN HAFTANIN FİNALİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan programın sunuculuğunu Zahide Yetiş yapıyor. Programda her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışıyor. Her gün bir gelinin evine konuk olunan yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapıyor.

Kayınvalideler gelinleri için alışveriş yaparken gelinler de evde rakip kayınvalideleri ağırlıyor. Ağırlanan kayınvalideler o gün yarışan gelini misafirperverlik, temizlik, ikramlar gibi konularda değerlendiriyor. Kayınvalidesinin kendisi için aldıklarını giyen gelinler sunucu Zahide Yetiş ile kayınvalidelerin önüne çıkarak puan topluyor.

5 gün boyunca her gün bir gelin şeklinde ilerleyen programda haftanın sonuna gelindiğinde en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün 27 Kasım haftanın haftanın finali gerçekleşiyor. Zahide Yetiş'le Gelin Görün 27 Kasım haftanın birincisi İpek ve Rüzgar oldu. Zahide Yetiş'le Gelin Görün haftanın sonuncusu Yücel Hanım ve Leyla oldu. Zahide Yetiş'le Gelin Görün haftanın dördüncüsü Ayfer Hanım ve Güldane oldu. Zahide Yetiş'le Gelin Görün haftanın üçüncüsü 29 puanla Çiğdem ve Merve olurken Zahide Yetiş'le Gelin Görün haftanın ikincisi Medine Hanım ve Sida oldu.

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