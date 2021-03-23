Zakkum'dan 'Elbet Bir Gün' 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz aylarda 30 şarkılık "Duble" albümüyle dinleyicilerini yalnız bırakmayan ve "Tek sığınağımız müzik" açıklamasını yapan Zakkum, "Şartlar ne olursa olsun "Duble"den birçok şarkıyı kliplendirmeye ve dostlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" diyerek, sevenlerine güzel haber verdi.

Geçtiğimiz ay aldığı 'En Güçlü Grup' ödülünü pandemide unutulan tüm müzik emekçisi dostlarına ithaf eden Zakkum, "Evimiz" dediği Ankara'da müziğe sıkı sıkı sarılmaya devam ediyor.

Performans çekimleri Ankara Plush Media platosunda gerçekleştirilen "Elbet Bir Gün"ün sözleri Cem Senyücel; bestesi ve düzenlemesi ise Yusuf Demirkol'a ait. Klibin yönetmen koltuğunda ise İmre Haydaroğlu oturuyor.

Grubun yayınladığı üçüncü video klibi, "Elbet Bir Gün" ilk kez Zakkum YouTube kanalından gösterime girdi.