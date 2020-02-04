Zalim İstanbul 29. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Heyecanın yüksek olduğu Zalim İstanbul'da Cemre'nin, Şeniz'e gerçekleri söylemesi için kurduğu baskı kötü bitti. Cemre kaçırıldı. Zalim İstanbul ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

ZALİM İSTANBUL 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ZALİM İSTANBUL 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Agah, herkesi şaşkına çeviren bir karar alıyor!

Nedim, kendisini ailenin dışında tutarak şirkette tek başına kararlar almaya başlıyor. Bu durum hem Agah’ı, hem de Cenk’i öfkelendiriyor. Agah, olayı yeğenin toyluğuna verse de Nedim’in kararlı hamleleri Karaçay Ailesi içindeki savaşın hangi boyutlara ulaştırdığını görmektedir. Cemre’nin uyarılarına da kulak asmayan Nedim, Ceren’in elinde adeta bir kuklaya dönmüştür. Şirket yönetme ile ilgili bir bilgisi olmadığı halde, yeni bir ortaklar iş yapmaya girişir.

Cenk, şartları çok incelemediğini anladığı Nedim’e karşı sert uyarılarda bulunur ve aralarında büyük bir kavga dahi çıkar. Cenk’in amacı şirketin yanlış bir yönetimle bir yara almamasıdır. Agah, ikili arasındaki çekişme sonrasında önemli bir karar alır. Bu kararını da Nedim ile yeni ortağının ayarladığı şirket organizasyonunda açıklar. Başta Nedim ile Cenk olmak üzere herkes bu karara çok şaşırır.