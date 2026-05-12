        ZAM SONRASI AKARIYAKIT FİYATLARI: 12 Mayıs 2026 motorine zam mı, geldi ne kadar? 12 Mayıs İzmir, Ankara, İstanbul motorin, LPG, benzin fiyatı

        Zam sonrası akaryakıt fiyatları: Motorine zam mı geldi mi, ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geldi. ABD ile İran arasında yeniden artan gerilim ve küresel piyasalarda yükselen savaş endişeleri brent petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu artış pompa fiyatlarına da yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları araştırılırken, "Motorine ne kadar zam geldi?", "Akaryakıt fiyatları bugün kaç TL oldu?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları listesi...

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 16:07 Güncelleme:
        Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına zam uygulanırken, sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle ABD-İran hattında yeniden yükselen tansiyonun petrol piyasalarını etkilemesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artış beklentisi güç kazandı. 12 Mayıs itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara güncel akaryakıt fiyatları belli olurken, araç sahipleri pompaya yansıyan yeni tarifeyi merak ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum..

        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi.

        BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.88 TL

        Motorin: 67.37 TL

        LPG: 33.89 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.73 TL

        Motorin: 67.25 TL

        LPG: 33.29 TL

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 65.11 TL

        Motorin: 68.76 TL

        LPG: 33.69 TL

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 64.83 TL

        Motorin: 68.49 TL

        LPG: 33.87 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
