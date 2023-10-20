Zamanına göre tüketin! İşte Ekim ve Kasım ayında yenebilecek balıklar!

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SOMON Çocuklarda beyin gelişimi, kronik hastalıkların iyileşmesi, Alzheimer, kalp ve damar hastalıklarının iyileşmesi ve genel olarak bireylerin sağlıklı olmasında önemli bir besin kaynağı olan somon, Ekim ve Kasım aylarında tüketilebilir. FIRINDA SEBZELİ SOMON Malzemeler 6-7 çiçek brokoli 1 adet patates 1 adet havuç 1 adet soğan 3 diş sarımsak 1 adet kırmızı kapya biber 1 tutam tane karabiber 6-7 adet defne yaprağı 2 adet büyük boy somon 3 dilim limon 1 tutam tuz Yapılışı: Fırın tepsisinin en altına pişirme kağıdı serin. Ardından tepsinin en altına dilimlediğiniz patatesleri dizin. Daha sonra havuç, kırmızı kapya biber ve soğanları dilimleyip koyun. Sarımsak ve defne yapraklarını da ekleyin. En üste somonu ekleyip üzerine dilimlenmiş limonları dizin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. İlk yarım saat yanmaz kağıtla üstünü kapatıp kendi buharında pişirin. Diğer 15 dakika da kağıdı çekip üstünü kızartabilirsiniz.

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HAMSİ Türkiye'nin her bölgesinde tüketilmesine karşın Karadeniz kültürü ve mutfağının değişmez bir parçası olan hamsi, Ekim ve Kasım aylarında tüketilebilir. Tavada, fırında, buğulama gibi birçok yöntemle pişirilebilir. HAMSİ BUĞULAMA Malzemeleri 1 kilo hamsi 2 soğan 2 domates 2 limon 4-5 dal maydanoz 1 çorba kaşığı sıvı yağ Karabiber 2 çay bardağı su Yapılışı: Hamsileri ayıklayıp bol suda yıkayalım. Soğan, domates ve limonları ince halkalar şeklinde dilimleyelim. Maydanozu yaprak yaprak ayıralım. Hamsileri derin bir kap içerisine alalım. Karabiber, tuz ve sıvıyağı karıştıralım. Düztabanlı bir tencere içerisine balıklarımızı yerleştirelim. 2 çay bardağı su ekleyip kapağı kapalı olarak 15 dakika kadar pişirelim. Sıcak olarak servis edelim.