Doğum yardımı ne kadar oldu, hangi yılda doğan çocukları kapsıyor, çocuk başı ne kadar ödeme yapılacak?
'Aile Yılı' olarak ilan edilen 2025 için doğum yardımı uygulamasında düzenlemeye gidildi. 1 Ocak 2025'ten sonra doğan bebekleri kapsayan uygulamada, hiçbir koşul aranmaksızın çocuk 5 yaşına gelen ödeme yapılmaya devam edilecek. Peki, 2025 zamlı çocuk yardımı ne kadar oldu? İşte, detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 senesini 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından doğum yardımı ödemeleri de araştırılmaya başlandı. Düzenleme 1 Ocak 2025'ten doğan çocuklar için geçerli olacak ve belirtilen tarih öncesi doğumları kapsamayacak. Peki, çocuk (doğum) yardımı ne kadar?
2025 DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?
Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.
1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.
Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.
DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER ALABİLİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Aile Yılı" desteği kapsamında yapılacak yardımlar, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocukları kapsıyor. Yardımlar ailelere kriter gözetilmeksizin verilecektir. Herhangi bir şart bulunmuyor. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.
1 Ocak 2025'ten önce iki çocuk sahibi olan, üçüncü çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren annenin hesabına ne kadar ödeme yapılacak?
Uygulama sadece 1 Ocak 2025'ten itibaren doğacak çocukları kapsadığı için annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak.
DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.