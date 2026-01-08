Zamlı doktor maaşı belli oldu! 2026 Ocak zammı ile doktor maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Bu gelişme sonrası zamlı doktor maaşı 2026 Ocak-Haziran döneminde ne kadar maaş alacağını merak eden doktorlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ocak zammı ile doktor maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...
Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu. Böylece memur maaşlarına yapılacak zam oranı toplu sözleşme zammı dahil yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Yılın ilk yarısında ne kadar alacaklarını merak eden doktorlar ‘’Yeni doktor maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Doktor maaşı 2026 Ocak zammı kadar artış yaşadı. İşte, zamlı doktor maaşı…
MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.
Aralık verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece emekli ve memur zammı netlik kazandı. Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 12,19 olarak gerçekleşti.
Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 18,60 oranında zamlanacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye çıkacak.
En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 27.832 TL’den 32.849 TL’ye yükselecek.
2026 DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Doktor maaşları, memur zam oranı kadar (yüzde 18,60) artış yaşadı.
Buna göre Ocak-Haziran dönemi için uzman doktor (7/1) maaşı, 72.006 TL’den 86.239 TL’ye yükseldi.
Pratisyen hekim (1/4) maaşı, 50.177 TL’den 60.510 TL’ye çıktı.