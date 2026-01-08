Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI DOKTOR MAAŞI 2026 OCAK: Ocak zammı ile doktor maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni doktor maaşı hesaplaması

        Zamlı doktor maaşı belli oldu! 2026 Ocak zammı ile doktor maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Bu gelişme sonrası zamlı doktor maaşı 2026 Ocak-Haziran döneminde ne kadar maaş alacağını merak eden doktorlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ocak zammı ile doktor maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu. Böylece memur maaşlarına yapılacak zam oranı toplu sözleşme zammı dahil yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Yılın ilk yarısında ne kadar alacaklarını merak eden doktorlar ‘’Yeni doktor maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Doktor maaşı 2026 Ocak zammı kadar artış yaşadı. İşte, zamlı doktor maaşı…

        2

        MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

        Aralık verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece emekli ve memur zammı netlik kazandı. Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 12,19 olarak gerçekleşti.

        Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 18,60 oranında zamlanacak.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye çıkacak.

        En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 27.832 TL’den 32.849 TL’ye yükselecek.

        4

        2026 DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Doktor maaşları, memur zam oranı kadar (yüzde 18,60) artış yaşadı.

        Buna göre Ocak-Haziran dönemi için uzman doktor (7/1) maaşı, 72.006 TL’den 86.239 TL’ye yükseldi.

        Pratisyen hekim (1/4) maaşı, 50.177 TL’den 60.510 TL’ye çıktı.

        5
        SED ödemesi artırıldı
        SED ödemesi artırıldı
        İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu
        İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu