SED ödemesi artırıldı! 2026 Ocak zammı ile SED ödemesi ne kadar oldu, kaç TL?
SED ödemesi 2026 Ocak zammı ile artış yaşadı. Memur ve memur emeklisi maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil yüzde 18,60 oranında zam yapıldı. Memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri de artırıldı. Bu gelişme sonrası gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı tutarına çevrildi. Peki, Ocak zammı ile SED ödemesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar...
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil memur zammı yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte birçok sosyal yardım ve ödeme kalemi değişti. Bu kapsamda SED ödemesi 2026 Ocak ayı itibarıyla değişen yardımlardan oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı tutarı ve ödeme tarihi hak sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ocak zammı ile SED ödemesi ne kadar oldu, kaç TL? Ocak ayı zamlı SED yardımı ne zaman yatacak? İşte detaylar.
2026 OCAK ZAMMI İLE SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildi.
Buna göre Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde yapılan artışın detaylarını paylaştı.
Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu hatırlatan Göktaş, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseldi.” dedi.
Ayrıca çocukların biyolojik ailelerinden ayrı kalmaları halinde devlet güvencesinde aile temelli bakım modelleri arasında yer alan koruyucu aile hizmetinin öncelikli olarak uygulandığını belirten Göktaş, "Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldı." ifadelerini kullandı.
Hizmet modellerini değişen ihtiyaçlara göre proaktif bir şekilde güncellediklerini belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti:
"Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Düşük gelirli birey ve ailelerimizi daha kapsamlı ve sürdürülebilir modellerle desteklemeye devam edeceğiz. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."
2026 OCAK SED ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayında SED ödemesi, 15 Aralık 2025 tarihinde hesaplara yatırılmıştı.
Buna göre, Ocak ayı SED ödemesinin de ayın 15’inde hesaplara yatırılması bekleniyor.
KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.