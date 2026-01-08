İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu! 2026 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin merakla beklediği haber geldi. 2026 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 8 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere verilecek ek ödemenin ilk ve ikinci taksit tarihleri belli oldu. Peki, kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte 2026 ilave tediye ödeme tarihleri takvimi...
2026 İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, 8 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Böylece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave tediye ödeme takvimi netleşti.
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Karara göre, kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemesinin ilk yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek.
Maden işletmelerinde münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçiler için ise farklı bir uygulama belirlendi. Buna göre, bu kapsamdaki çalışanlara yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİME VERİLİR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında ödeniyor. Bu ödemelerin yapılması için işçinin; kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışıyor olması, 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan bir işyerinde bulunması, en az bir tam yıl çalışma koşulunu yerine getirmiş olması şartı aranıyor.