Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI DOKTOR MAAŞI 2026 SON DAKİKA: Ocak zammı ile doktor maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? Yeni doktor maaşı hesaplama

        Zamlı doktor maaşı belli oldu! 2026 Ocak zammı ile doktor maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Bu gelişme sonrası zamlı doktor maaşı 2026 Ocak-Haziran döneminde ne kadar maaş alacağını merak eden doktorlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ocak zammı ile doktor maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 14:26 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu. Böylece memur maaşlarına yapılacak zam oranı toplu sözleşme zammı dahil yüzde 18,60 olarak hesaplandı. Yılın ilk yarısında ne kadar alacaklarını merak eden doktorlar ‘’Yeni doktor maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Doktor maaşı 2026 Ocak zammı kadar artış yaşadı. İşte, zamlı doktor maaşı…

        2

        MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

        Aralık verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece emekli ve memur zammı netlik kazandı. Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 12,19 olarak gerçekleşti.

        Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 18,60 oranında zamlanacak.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye çıkacak.

        En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 27.832 TL’den 32.849 TL’ye yükselecek.

        4

        2026 DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Doktor maaşları, memur zam oranı kadar (yüzde 18,60) artış yaşadı.

        Buna göre Ocak-Haziran dönemi için uzman doktor (7/1) maaşı, 72.006 TL’den 86.239 TL’ye yükseldi.

        Pratisyen hekim (1/4) maaşı, 50.177 TL’den 60.510 TL’ye çıktı.

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar