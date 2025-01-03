Enflasyon oranıyla emekli ve memurun zam ücreti belli olurken zamlı emekli maaşının yatacağı tarih merak ediliyor. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 44,34 oldu haziranda yüzde 1,64 artış gösterdi. SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklilerinin ocak zammı altı aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Peki Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatar, SSK, Bağkur maaş ödeme takvimi belli mi?