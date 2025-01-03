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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatar? SSK, Bağkur maaş ödeme takvimi

        Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatar?

        Enflasyon oranı sonrası zamlı emekli maaşının yatacağı tarih gündeme geldi. Son enflasyon oranı sonrası memur ve emekli zammı belli oluyor. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olan vatandaşların 6 aylık enflasyon verisinin netliğe kavuşmasıyla beraber SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatar, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:41
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        Enflasyon oranıyla emekli ve memurun zam ücreti belli olurken zamlı emekli maaşının yatacağı tarih merak ediliyor. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 44,34 oldu haziranda yüzde 1,64 artış gösterdi. SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklilerinin ocak zammı altı aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Peki Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatar, SSK, Bağkur maaş ödeme takvimi belli mi?

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        ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024’e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.

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        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

        Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

        SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.

        ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli maaş zamları oranların Ocak ayı başında belli olması nedeniyle Şubat ayı ödemelerine yansıyacak. Bir aylık zam farkının ise Şubat ayı itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor.

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