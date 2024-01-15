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Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından emekli ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında itibaren alacağı zam oranı, refah payı ve ek zam hariç yüzde 37,56 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ise yüzde 49,3 olarak netleşti. Memur maaş farkları ayın 15'i itibarıyla ödenmeye başlarken gözler emekli maaşı ve maaş zam farklarına çevrildi. İşte 2024 Ocak zamlı emekli maaşı ve zam farklarının ödeneceği tarihe ilişkin merak edilenler...