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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2025 TEMMUZ: SGK 4A, 4B SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman hesaba yatacak ve ne kadar ödenecek?

        Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi 2025 Temmuz: SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

        Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2025 Temmuz ayı için sorgulanıyor. Temmuz zammı ile emekli zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı ise 16 bin 881 TL'ye yükseldi. Söz konusu artışa ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı maaşları zamlı olarak hesaplarına yatırılacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ve ne kadar ödenecek? İşte 4A, 4B tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme günleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 21:56 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:56
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        6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı da aynı oranda artış yaşadı ve 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükseldi. En düşük emekli aylığına yapılan artışı içeren yasa teklifi Meclis’ten geçerek yasalaştı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gözler zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, 2025 Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur (4A, 4B) zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi…

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        2025 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

        6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu.

        2025 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı.

        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 16,67 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseldi.

        Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 15,57 zam almaya hak kazandı.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ

        En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine dair düzenlemeyi içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmen kanunlaşmış oldu.

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilerde "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “14.469” ibaresi “16.881” şeklinde değiştirilmiştir." denildi.

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        SSK, BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Emeklilerin zamlı aylıkları Temmuz ayı içinde hesaplara yatırılacak.

        En düşük emekli aylığı alan SSK emeklilerinin zamlı aylıkları, 17 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

        Bağ-Kur emeklileri ise 25-27 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alıyor.

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        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alıyor.

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        EMEKLİ MAAŞI 14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL OLANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

        2025 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşları hesaplandı. İşte zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:

        14.469 TL alanlar 16.881 TL

        15.000 TL alanlar 17.500 TL

        15.500 TL alanlar 18.084 TL

        16.000 TL alanlar 18.667 TL

        16.500 TL alanlar 19.251 TL

        17.000 TL alanlar 19.834 TL

        17.500 TL alanlar 20.417 TL

        18.000 TL alanlar 21.001 TL

        18.500 TL alanlar 21.584 TL

        19.000 TL alanlar 22.167 TL

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        20.000 TL alanlar 23.334 TL

        21.000 TL alanlar 24.501 TL

        22.000 TL alanlar 25.667 TL

        23.000 TL alanlar 26.834 TL

        24.000 TL alanlar 28.001 TL

        25.000 TL alanlar 29.168 TL

        26.000 TL alanlar 30.334 TL

        30.000 TL alanlar 35.001 TL alacaklar.

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        EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

        Belirlenen zam oranı emeklinin kök maaşı üzerine yansıyor. Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyebiliyor.

        4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

        KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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