İSPARK otopark ücretleri değişti. 11 Aralık’ta gerçekleştirilen İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumunda alınan kararla İSPARK otopark ücretlerine zam yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen yüzde 62,5'e varan oranlardaki İSPARK zammı sonrası megakentte ikamet eden vatandaşlar, ''İstanbul'da saatlik ve günlük İSPARK fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Güncel İSPARK ücret tarifesi belli oldu. Peki, ilçe ilçe 1 saat, 2 saat, 4 saat ve 8 saat otopark ücreti ne kadar? İşte, 2026 zamlı İSPARK ücretleri (saatlik ve günlük)