Zamlı İSPARK ücretleri 2026: Yüzde 62,5'e varan zam! İstanbul'da ilçe ilçe zamlı İSPARK fiyatları ne kadar oldu?
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 11 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. Toplantıda, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam teklifi kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 2026 yılında geçerli olacak. Peki; İstanbul'da saatlik ve günlük İSPARK fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, ilçe ilçe zamlı İSPARK ücretleri...
İSPARK otopark ücretleri değişti. 11 Aralık’ta gerçekleştirilen İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumunda alınan kararla İSPARK otopark ücretlerine zam yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen yüzde 62,5'e varan oranlardaki İSPARK zammı sonrası megakentte ikamet eden vatandaşlar, ''İstanbul'da saatlik ve günlük İSPARK fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Güncel İSPARK ücret tarifesi belli oldu. Peki, ilçe ilçe 1 saat, 2 saat, 4 saat ve 8 saat otopark ücreti ne kadar? İşte, 2026 zamlı İSPARK ücretleri (saatlik ve günlük)
İSPARK ÜCRETLERİNE ZAM!
İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 11 Aralık 2025 Perşembe günü Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü.
Meclis'te yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
İLÇE İLÇE ZAMLI İSPARK ÜCRETLERİ 2026
Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için;
1 saate kadar ücret: (yüzde 33,3 zamla) 150 liradan 200 liraya,
1-2 saat arası ücret: 180 liradan 240 liraya,
2-4 saat arası ücret: 220 liradan 300 liraya,
4-8 saat arası ücret: 275 liradan 380 liraya,
8-12 saat arası ücret: 350 liradan 450 liraya.
12-24 saat arası ücret: 500 liradan 550 liraya yükseldi.
Fatih - Tarihi Yarımada ve Kadıköy - Rıhtım bölgesindeki yol kenarı otoparklarında araçlar için;
1 saate kadar ücret: 150 liradan 220 liraya,
1-2 saat arası ücret: 200 liradan 300 liraya,
Günlük ücret: (yüzde 62,5 zamla) 400 liradan 650 liraya,
Sonraki her saatin ücreti: 50 liradan 60 liraya yükseldi.
Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'da kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için;
1 saate kadar ücret: 100 liradan 140 liraya,
1-2 saat arası ücret: 130 liradan 180 liraya,
2-4 saat arası ücret: 160 liradan 230 liraya,
4-8 saat arası ücret: 200 liradan 280 liraya,
8-12 saat arası ücret: 260 liradan 370 liraya,
12-24 saat arası ücret: 400 liradan 450 liraya yükseldi.
Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'da yol kenarı otoparklarında araçlar için;
1 saate kadar ücret: 120 liradan 170 liraya,
1-2 saat arası ücret: 150 liradan 220 liraya,
Günlük ücret: 300 liradan 500 liraya.
Sonraki her saatin ücreti: 40 liradan 50 liraya yükseldi.
Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için;
1 saate kadar ücret: 80 liradan 110 liraya,
1-2 saat arası ücret: 110 liradan 140 liraya,
2-4 saat arası ücret: 130 liradan 170 liraya,
4-8 saat arası ücret: 170 liradan 220 liraya,
8-12 saat arası ücret: 210 liradan 260 liraya,
12-24 saat arası ücret: 310 liradan 370 liraya yükseldi.
Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de yol kenarı otoparklarında araçlar için:
1 saate kadar ücret: 90 liradan 120 liraya,
1-2 saat arası ücret: 120 liradan 160 liraya,
Günlük ücret: 240 liradan 320 liraya,
Sonraki her saatin ücreti: 35 liradan 50 liraya yükseldi.
Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda;
1 saatlik ücret: 60 liradan 80 liraya,
1-2 saat arası ücret: 70 liradan 90 liraya,
2-4 saat arası ücret: 90 liradan 110 liraya,
4-8 saat arası ücret: 110 liradan 140 liraya,
8-12 saat arası ücret: 160 liradan 210 liraya,
12-24 saat arası ücret: 200 liradan 260 liraya yükseldi.
Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de yol kenarı otoparklarında araçlar için:
1 saate kadar olan ücret: 60 liradan 90 liraya,
1-2 saat arası ücret: 80 liradan 110 liraya,
Günlük ücret: 190 liradan 240 liraya,
Sonraki her saatin ücreti: 30 liradan 40 liraya yükseldi.
Orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine zam talebi
Öte yandan Meclis'te, orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine artış yapılması teklifi görüşüldü. Buna göre, söz konusu yerlere giriş ücreti;
otomobiller için 170 liradan 250 liraya,
minibüs, kamyonet ve panelvan için 420 liradan 550 liraya,
midibüs için 750 liradan 1000 liraya,
otobüs ve kamyon için 1500 liradan 2 bin liraya,
motosiklet için 100 liradan 140 liraya çıkarıldı.
Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücreti 25 liradan 30 liraya, günlük ücret ise 100 liradan 140 liraya çıkarıldı.