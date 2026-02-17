YÜZDE 20 ZAM SONRASI YENİ TOPLU ULAŞIM ÜCRET TARİFESİ

Elektronik tam bilet ücreti 42 lira,

Öğrenci bilet ücreti 20,50 lira,

30 yaş ve üstü indirimli öğrenci bilet ücreti 37,80 lira,

Öğretmen ve 60 yaş üstü bilet ücreti 30,07 lira olarak belirlendi.

Aktarmalı geçişlerde tam bilet için; birinci aktarma ücreti 31,27 lira, ikinci aktarma ücreti 24,02 lira, üçüncü ve sonraki aktarma ücreti 15,62 lira oldu.

Aktarmalı geçişlerde öğrenci bileti için; birinci aktarma ücreti 10,19 lira, ikinci aktarma ücreti 9,65 lira, üçüncü ve sonraki aktarma ücreti 8,42 lira oldu.

Aktarmalı geçişlerde 30 yaş ve üstü indirimli öğrenci bileti için; birinci aktarma ücreti 28,14 lira, ikinci aktarma ücreti 21,61 lira, üçüncü ve sonraki aktarma ücreti 14,05 lira oldu.

Aktarmalı geçişlerde öğretmen ve 60 yaş üstü bilet için; birinci aktarma ücreti 19,24 lira, ikinci aktarma ücreti 15,00 lira, üçüncü ve sonraki aktarma ücreti 10,19 lira oldu.