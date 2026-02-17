Zamlı İstanbul toplu taşıma ücretleri 2026: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray ne kadar oldu, kaç TL?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen teklif doğrultusunda megakentte toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı. 2026 Şubat zammı sonrası okul servis, minibüs ve taksi ücretleri de değişirken güncel otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretleri merak konusu oldu. Yeni İstanbul toplu taşıma ücret tarifesinin ne zamandan itibaren geçerli olacağı da gündemde araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2026 zamlı İstanbul toplu taşıma ücretleri...
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi şubat ayı toplantılarının 3. oturumunda alınan kararla, kentteki toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı. 2026 Şubat zammı ile okul servis, minibüs ve taksi ücretleri de güncellendi. Zam sonrası megakentliler güncel otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray ücretleri için arama motorlarına yöneldi. Zamlı İstanbulkart basım ücretleri tam ve öğrenci için ayrı ayrı araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray ne kadar oldu, kaç TL, yeni tarife ne zaman geçerli olacak? İşte, yeni İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi 2026...
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 12 Şubat 2026 Perşembe günü Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi de görüşüldü.
Meclisteki konuşmaların ardından oylamaya geçildi.
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.
YÜZDE 20 ZAM SONRASI YENİ TOPLU ULAŞIM ÜCRET TARİFESİ
Elektronik tam bilet ücreti 42 lira,
Öğrenci bilet ücreti 20,50 lira,
30 yaş ve üstü indirimli öğrenci bilet ücreti 37,80 lira,
Öğretmen ve 60 yaş üstü bilet ücreti 30,07 lira olarak belirlendi.
Aktarmalı geçişlerde tam bilet için; birinci aktarma ücreti 31,27 lira, ikinci aktarma ücreti 24,02 lira, üçüncü ve sonraki aktarma ücreti 15,62 lira oldu.
Aktarmalı geçişlerde öğrenci bileti için; birinci aktarma ücreti 10,19 lira, ikinci aktarma ücreti 9,65 lira, üçüncü ve sonraki aktarma ücreti 8,42 lira oldu.
Aktarmalı geçişlerde 30 yaş ve üstü indirimli öğrenci bileti için; birinci aktarma ücreti 28,14 lira, ikinci aktarma ücreti 21,61 lira, üçüncü ve sonraki aktarma ücreti 14,05 lira oldu.
Aktarmalı geçişlerde öğretmen ve 60 yaş üstü bilet için; birinci aktarma ücreti 19,24 lira, ikinci aktarma ücreti 15,00 lira, üçüncü ve sonraki aktarma ücreti 10,19 lira oldu.
MAVİ KART (AYLIK ABONMAN) ÜCRETLERİ
"Mavi Kart" aylık abonman ücreti 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya,
Öğrenci abonman ücreti 494 liradan 593 liraya yükseldi.
30 yaş ve üstü indirimli öğrenci abonman ücreti 2 bin 968 lira,
Öğretmen ve 60 yaş üstü abonman ücreti 2 bin 51 lira,
İBB personel abonman ücreti 1618 lira oldu.
METROBÜS ÜCRETLERİ
Metrobüste tam yolcu ücreti;
1 durak için 30,07 lira,
2 durak için 35,97 lira,
3 durak için 42,00 lira,
1-3 durak arası için 30,07 lira,
4-9 durak arası için 48,01 lira,
10-15 durak arası için 52,73 lira,
en uzun mesafe olan 34 ve üstü durak için 62,35 liraya yükseldi.
ŞEHİR HATLARI ÜCRETLERİ
Üsküdar-Eminönü seferi için tam yolcu ücreti 44,33 liradan 53,20 liraya,
Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 49,40 liradan 59,28 liraya,
Bostancı-Adalar seferinin ücreti 130,22 liradan 156,26 liraya yükseldi.
Adalar hattında tam biniş ücreti 137,48 lira oldu.
TAKSİ ÜCRETLERİ
Taksilerde taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya, kilometre başına mesafe ücreti 36,30 liradan 43,56 liraya yükseldi.
Zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 liradan 544,45 liraya yükselirken, kısa mesafe ücreti ise 210 lira oldu.
MİNİBÜS ÜCRETLERİ
Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücreti 39 liraya çıkarıldı.
Buna göre; 4 kilometreye kadar olan mesafelerde 39 lira, 4–7 kilometre arası 41 lira, 7–11 kilometre arası 42 lira, 11–15 kilometre arası 43 lira, 15-20 kilometre arası ise 47 lira olarak uygulanacak.
Minibüslerde öğrenci ücreti ise 25 lira oldu.
MARMARAY ÜCRETLERİ
Marmaray ve banliyö hatlarında mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.
Marmaray tam bilet için ücretler;
1-7 istasyon arası 34 liraya,
8-14 istasyon arası 43,40 liraya,
15-21 istasyon arası 50,10 liraya,
22-28 istasyon arası 57,78 liraya,
29-35 istasyon arası 67,49 liraya,
36-43 istasyon arası 74,70 liraya yükseldi.
Marmaray’da 1-7 istasyon arası öğrenci bileti 16,48 lira, 30 yaş ve üzeri öğrenci bileti 30,60 lira, öğretmen ve 60 yaş üstü bilet ise 24,16 lira oldu.
Halkalı-Bahçeşehir ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö Hatları;
Tam bilet 34 liraya, öğrenci bileti 16 liraya, 30 yaş ve üzeri öğrenci bileti 30,60 liraya, öğretmen ve 60 yaş üzeri bilet ise 24,16 liraya yükseldi.
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ
Yeni kararla birlikte okul servis ücretlerinde 0–1 kilometre arası mesafe ücreti 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseltildi.
Personel servislerinde ise en düşük ücret 2 bin 284 lira 54 kuruş olarak belirlendi.
2026 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?
İstanbul toplu taşıma zammı sonrası yeni ücret tarifesi, 16 Şubat 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
İSTANBUL TOPLU ULAŞIM ÜCRET TARİFESİ PDF İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ